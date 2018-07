Traffico dei vacanzieri Una domenica di passione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOSTRADEUDINE Esodo e controesodo. Come ogni estate, l'afflusso dei vacanzieri verso le località di villeggiatura e, in particolare, verso le spiagge o la montagna friulana, inizia a condizionare il traffico sulla rete di strade e autostrade. Con la conseguenza, ormai scontata, di punteggiare il calendario della bella stagione con tanti bollini rossi da manuale in coincidenza con le giornate in cui per girare in macchina occorre armarsi di santa pazienza, prepararsi a code e incolonnamenti, svegliatacce all'alba e partenze strategiche....