DUE ARRESTI IN CITTÀ

UDINE Traditi dal nervosismo nel momento in cui i carabinieri li hanno fermati. Un trentenne pakistano e una 27enne udinese sono finiti in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in quanto trovati in possesso di droga pronta per essere spacciata sulla piazza di Udine, tra cui dell'eroina purissima brown sugar. I due giovani stavano camminando lungo viale Trieste, quando sono incappati in un controllo dei militari dell'Arma della Sezione Operativa. Alla vista delle divise, i due, entrambi domiciliati in città, si sono dimostrati subito nervosi e questo ha spinto i carabinieri a effettuare una perquisizione personale. Sono stati così trovati tre distinti involucri contenenti 2,8 grammi di eroina e 1,6 di cocaina. È scattata una seconda perquisizione: nel domicilio dei due i carabinieri hanno trovato altri 104 grammi di eroina sotto forma di sasso, un bilancino di precisione, 380 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e due cellulari. Detta anche brown sugar, l'eroina in sasso ha un altissimo valore, in quanto estremamente pura. Il pezzo trovato nella perquisizione ha un valore al dettaglio di 10mila euro. Lo stupefacente e tutto il materiale ritrovato durante la perquisizione sono stati sequestrati. L'autorità giudiziaria ha disposto l'associazione di entrambi nelle case circondariali di Udine e di Trieste; le misure restrittive sono state convalidate dal giudice per le indagini preliminari di Udine, Emanuele Lazzaro. Continuano dunque i controlli dei carabinieri della Compagnia di Udine, in particolare per frenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che colpisce in particolare le fasce giovani della popolazione.

DECESSO PER OVERDOSE

A Monfalcone invece uno degli ospiti abituali del dormitorio Vescovini,nei locali della parrocchia della Marcelliana, un 27enne cittadino pakistano richiedente asilo è stato trovato privo di vita dagli operatori della struttura. I sanitari, immediatamente chiamati, non hanno potuto che constatarne il decesso. I rilievi del caso sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia di Monfalcone. All'origine del decesso potrebbe esserci una overdose causata da stupefacenti.

