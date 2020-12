LA NOVITÀ

UDINE Alla Centrale Covid di Udine la macchina del tracciamento fila a ritmi veloci. La Centrale è attiva 7 giorni su 7, per 10 ore al giorno con 16 operatori per turno. Dall'inizio dell'epidemia, il Dipartimento di prevenzione di Asufc ha effettuato oltre 119 mila valutazioni (40 mila per la prima ondata e 78 mila fino ad ora per la seconda ondata) e ha seguito oltre 20 mila casi Covid, poco più di mille nella prima ondata e più di 19 mila nella seconda fase. Inoltre sono state effettuate 98 mila interviste telefoniche per sorvegliare le persone in isolamento o in quarantena. E, ancora, lo stesso Dipartimento ha prescritto il 55% dei 833 mila test molecolari realizzati nel laboratorio di Asufc. Il potenziamento del personale a disposizione della centrale Covid istituita a Udine ha già consentito una accelerazione nel tracciamento dei contatti, operazione strategica e di fondamentale importanza per individuare in tempo possibili nuovi contagi e quindi ridurre la diffusione del virus in regione ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, visitando la centrale istituita lo scorso mese a seguito dell'elevato aumento di nuovi casi e su indicazione della direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. L'obiettivo ha spiegato Riccardi - è quello di contenere la diffusione dell'infezione attraverso un'azione più precoce possibile nei confronti dei nuovi casi, il loro isolamento e la quarantena dei contatti stretti. Il contact tracing per le indagini epidemiologiche, svolte prima solo nella sede principale di via Chiusaforte, si è collocata nel programma per migliorare la gestione territoriale della prevenzione. Preliminarmente è stata condotta un'analisi dei processi e, considerando le proiezioni sul numero di nuovi casi, è stato definito anche il personale necessario per garantire le attività. La macchina, insomma, è ben oliata e per farla procedere sempre più velocemente, al Dipartimento è arrivato un nuovo macchinario che servirà a ridurre i tempi di attesa. Grazie a questo nuovo strumento, infatti, sarà possibile ricevere online - nell'arco di qualche ora - l'esito del tampone effettuato. Si chiama Point of care test (Poct) ed è in fase di sperimentazione in questi giorni. Il Poct - ha detto Riccardi - è uno strumento importante nel percorso della riduzione dei tempi di attesa e di inserimento dell'esito nella banca dati della Regione. Una volta che il personale ha eseguito il tampone, la processazione viene compiuta direttamente dall'apparecchiatura che invia l'esito alla microbiologia dove un medico valida il dato. Quest'ultimo poi passa direttamente nel sistema che raccoglie gli esiti di tutti i test eseguiti in regione (Sesamo) e al quale può accedere il cittadino per conoscere, nell'arco di qualche ora dall'effettuazione, il risultato del proprio tampone. Ciò permette non solo di velocizzare il processo di refertazione, ma soprattutto di ridurre i tempi legati all'inserimento dei valori nel sistema. A ciò si aggiunge l'altro elemento positivo che è quello di limitare i disagi alle persone che si sottopongono ai tamponi, cercando di dare risposte efficienti e veloci. Ci si prepara, dunque, a un lungo inverno mettendo in campo tutte le armi a disposizione.

Lisa Zancaner

