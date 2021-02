I TEMI

UDINE Emergenza sanitaria e strategie anti-Covid al centro del question time di ieri mattina in Consiglio regionale.

Al posto del vicegovernatore alla Salute, Riccardo Riccardi, impossibilitato a partecipare alla seduta, è stato l'assessore delegato ai rapporti con l'Assemblea, Pierpaolo Roberti, a rispondere ai quesiti posti da numerosi consiglieri.

Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar) chiedeva di inserire tra le categorie prioritarie da vaccinare i lavoratori cagionevoli e fragili, che però non fanno parte dell'elenco nazionale. Roberti ha ricordato comunque che tra le persone da vaccinare in tempi rapidi ci sono numerosi pazienti affetti da diverse patologie pregresse.

Franco Mattiussi (Forza Italia) ha posto all'attenzione della Giunta il caso di un operatore non sanitario privato che avrebbe avuto accesso alla vaccinazione con un diritto di precedenza discutibile. Roberti ha risposto spiegando che si è trattato di una auto-dichiarazione da parte della persona oggetto dell'interrogazione rapida. Walter Zalukar (Gruppo Misto) ha lamentato le carenze in termini di tracciamento dei pazienti Covid, invocando il rafforzamento della strategia delle tre T (testare, tracciare, trattare). Roberti ha spiegato che dal secondo contact tracing risulta difficile il controllo dell'epidemia, a causa delle carenze di organico dei Dipartimenti di prevenzione. Risposta inaccettabile, si doveva provvedere prima, ha controreplicato il consigliere. Secondo Zalukar la risposta è stata disarmante. Da una parte c'è l'ammissione che i servizi di prevenzione sono sottodimensionati, dall'altra che non riuscendo a effettuare i tracciamenti si devono applicare in maniera pesante le misure di lockdown. Quanto al sottodimensionamento dei servizi di prevenzione, è senz'altro vero che questi sono stati sottofinanziati da anni, ma è anche vero che questa Giunta governa da più di due anni e poteva ben intervenire. Rilevo una volta di più la pratica dello scaricabarile per cui la mala gestione è sempre responsabilità di altri e non posso non evidenziare che sfoggiare i grandi numeri sui tamponi eseguiti, senza che a questi siano seguite azioni di tracciamento, si rivela la consueta passerella cui l'assessore alla Salute rischia di assuefarci, ha concluso Zalukar.

Roberto Cosolini (Pd) ha segnalato il caso dei dati sui positivi al virus, spesso incoerenti e poco aggiornati, con persone negativizzate anche da mesi che resterebbero a lungo nell'elenco degli affetti da Covid. Il report è giornaliero - ha risposto Roberti - e proviene dai dati delle aziende sanitarie. A volte però le schede non vengono aggiornate tempestivamente e si sta lavorando per risolvere il problema.

Mariagrazia Santoro (Pd) ha chiesto, invece, informazioni sulla nomina del nuovo direttore della Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). L'incarico scadrà ad agosto, entro fine febbraio verrà avviata la selezione per arrivare al nuovo direttore nei tempi previsti, ha risposto Roberti. Servirebbe un passaggio di consegne tra il direttore precedente e quello futuro - ha detto Santoro - ma questi tempi non lo consentono: la Regione, tramite l'Azienda di coordinamento per la salute (Arcs), non si è attivata tempestivamente.

