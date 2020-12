IL NODO

UDINE Oltre 14mila persone contagiate e più di 13mila in isolamento a casa in regione. Basterebbero questi numeri per raccontare le difficoltà del sistema di contact tracing e la pressione sui dipartimenti di Prevenzione. Rispondendo ieri in consiglio regionale alle interrogazioni, l'assessore Riccardo Riccardi ha ammesso che la situazione ha «messo a dura prova» la struttura, con i dipendenti «impegnati negli accertamenti diagnostici, nella notifica e nella sorveglianza sanitaria» e con numeri che hanno un effetto moltiplicatore. «Per ogni contagiato è necessario tracciare almeno 5-10 contatti. Il sistema è stato rivisto ma certi processi non sono automatizzabili». E così, con dipartimenti presi d'assalto e telefoni bollenti, ogni tanto, qualcosa salta.

Tamponi smarriti, esiti comunicati in ritardo, certificati che non arrivano. Ma anche numeri di telefono che non rispondono per informare e rassicurare. «Riceviamo decine di segnalazioni, fra le telefonate e le mail. I cittadini chiedono informazioni e solleciti per la fissazione dei tamponi, per conoscere l'esito dei test ma anche per ottenere il certificato di nulla osta per tornare al lavoro. Molti chiamano noi per chiedere informazioni che dovrebbero ricevere dai medici di base o dal dipartimento di Prevenzione. Il sistema è molto zoppicante e così ci troviamo spesso a dare risposte che spetterebbero ad altri», dice la presidente dell'associazione di tutela diritti del malato Anna Agrizzi. Fra gli ultimi casi arrivati sul tavolo del sodalizio, la segnalazione di un cittadino che - a quanto riferito - avrebbe fatto i conti con lo smarrimento dI due tamponi e quella d una 56enne in quarantena dal 20 novembre che ha chiesto aiuto per poter ricevere dal dipartimento il certificato per poter tornare al lavoro (e lo ha ricevuto nei giorni scorsi). «In certi casi ci vogliono anche due settimane per avere un certificato - rileva Agrizzi -. Per questo scenderemo in piazza il 13 dicembre, alle 11 in piazza San Giacomo a Udine, per chiedere più assunzioni di personale, perché il sistema possa gestire meglio l'emergenza pandemica. Purtroppo a quanto ci risulta anche i sistemi operativi utilizzati sono obsoleti: sarebbe necessario modernizzarli», sostiene Agrizzi.

L'EPISODIO

All'associazione si è rivolta anche la mamma di un sedicenne dell'hinterland udinese, che ha raccontato, carte alla mano, di aver ricevuto l'esito («Positivo») del test del figlio «solo il 9 dicembre, a 13 giorni dal tampone fatto il 27 novembre scorso: Neanche il mio medico di base aveva ricevuto il risultato prima». Ieri è scattato un test urgente sia per il ragazzo sia per sua nonna. «Il tampone del 27 ho premuto io perché lo facessero a mio figlio - sostiene la madre - visto che ero risultata positiva al covid. Il 9 novembre mi sono sentita poco bene. Il 17 novembre ho fatto il test e ha dato esito positivo. Ho cominciato a chiedere come comportarmi con mio figlio: nessuna risposta - afferma -. Grazie al mio medico di base ho prenotato il tampone per me, di uscita, e per mio figlio e ci hanno dato appuntamento il 27. Fino ad allora mio figlio era rimasto chiuso in casa come me». Ma poi, come ha segnalato all'associazione, «ho ricevuto un allegato dove poteva uscire». E cita un documento del 25 novembre del dipartimento di Prevenzione che fissava la quarantena contumaciale per il ragazzo dal 10 al 27 novembre. «Il 2 dicembre è tornato a scuola: fanno presenza due volte alla settimana per i laboratori. Ha frequentato tre giorni. Ma ha visto anche la nonna. Adesso hanno rifatto il tampone entrambi. Abbiamo avvisato anche la scuola». Ieri la signora ha bussato anche ai piani alti del dipartimento per chiedere spiegazioni, raccontando la sua verità. Il direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti si rincresce del «contrattempo» per quei 13 giorni di troppo. «Dal punto di vista dei ritardi, sul fatto che ci sono stati dei disguidi, me ne dispiaccio. Con la situazione attuale è innegabile che il dipartimento sia sotto pressione. Rispetto al passato sono state fatte cose che non ci sono altrove, per accorciare i tempi, come l'invio di sms con l'esito negativo prima e ora anche quello positivo. Poi i risultati sono visibili sul fascicolo elettronico e, con l'assenso, anche il medico di base lo può vedere». Tuttavia, Braganti rammenta che «fino all'esito del tampone finale bisogna restare in quarantena. Oltre al documento che fissa la data di inizio e di fine, risulterebbe che a come tutti gli interessati è stato fornito un foglio di istruzioni. Non è che uno fa il tampone e poi liberi tutti, come è successo anche al rientro dalle ferie. Fino all'esito è buona norma che una persona resti in quarantena». E, in questo caso, «non ci risulterebbe nessuna comunicazione di liberatoria», aggiunge. Quindi, pur esprimendo rammarico per i tempi lunghi («Stiamo cercando di intervenire»), invita tutti alla cautela. Quanto all'associazione che scende in piazza per chiedere assunzioni, Braganti ricorda che «da febbraio abbiamo dato la disponibilità ad assumere. Di 943 assunzioni autorizzate, ne sono entrate 460. Se all'associazione sanno di infermieri da assumere e me li mandano, li assumo subito».

Camilla De Mori

