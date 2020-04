Nella tarda serata di ieri il sindaco Luca Fanotto ha informato la popolazione lignanese tramite Facebook che il numero dei contagiati di Coronavirus, a Lignano è passato da 6 casi a 8. Il primo cittadino non ha fatto alcun nome dei contagiati, ma è cosa risaputa già da lunedì che tra questi figura pure un assessore comunale in quanto ricoverato all'ospedale di Udine. Da qualche giorno l'uomo si era rinchiuso in casa accusando un certo malessere con qualche linea di febbre, ma i familiari pensavano a una semplice influenza di stagione. Nella mattinata di lunedì però la febbre ha cominciato a salire tanto che nel pomeriggio è stato chiesto l'intervento medico ed è subito stato ricoverato, in un primo momento all'ospedale di Latisana, ma viste le sue condizioni i medici hanno ritenuto opportuno trasferirlo al nosocomio udinese. I familiari dicono di averlo sentito telefonicamente nella giornata di ieri e che le sue condizioni sono abbastanza buone. L'assessore è una persona molto conosciuta e stimata in paese, non soltanto per la carica che ricopre, ma per i suoi buoni rapporti con la popolazione. Intanto si è venuti a conoscenza che un primo quantitativo di 420 lotti di mascherine sono giunte ieri e oggi la Protezione civile comincerà la distribuzione nei nuclei famigliari dove ci sono persone ultra 75enni. Intanto il Comune ha provveduto a ordinare a una ditta friulana, che ha convertito la produzione, un altro quantitativo di mascherine che arriveranno nei prossimi giorni, in modo tale da distribuirle capillarmente a tutti i residenti. Ha inoltre detto che il Comune tramite la Sogit e altre associazioni sta provvedendo a far recapitare a casa medicinali alle persone anziane e altre forme di assistenza domiciliare alle famiglie bisognose.

Enea Fabris

