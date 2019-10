«Tornano i merci Basta promesse tolgano le barriere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE (r.u.) Dopo le promesse e gli impegni (da sinistra prima e da destra poi), per ora i passaggi a livello di Udine est rimangono al loro posto. E i comitati tornano alla carica. Proprio nel giorno in cui i dem udinesi (capitanati da Alessandro Venanzi e Cinzia Del Torre e affiancati da Cristiano Shaurli) annunciavano di aver personalmente fatto pressing sulla ministra perché si proceda all'eliminazione di quelle barriere, l'ex consigliere comunale Matteo Mansi (che sedeva in maggioranza con Venanzi e Del Torre), esponente...