Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMO IN QUOTAUDINE Oltre 4mila ingressi e ben 32mila passaggi nel primo vero giorno di apertura delle piste da sci in Friuli Venezia Giulia. Sintomo dell'entusiasmo e dell'attesa che c'era per la ripartenza del mondo della neve dopo venti mesi di stop a causa della pandemia. Grande soddisfazione da parte dei vertici di Promoturismo Fvg, tenendo conto che comunque non tutti gli impianti erano aperti.I NUMERINel dettaglio, la miglior...