BUTTRIO Dopo la ricomparsa della banda della ruspa tra Friuli e Veneto, si sono rifatti vivi anche i banditi delle spaccate. La scorsa notte intervento infatti dei militari dell'Arma per un furto con la modalità dello sfondamento alla Coop di Buttrio, supermercato che si trova lungo la strada regionale 56. I ladri, secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Palmanova, sono entrati in azione verso le 2.30, quando è scattato l'allarme. Ad accorgersi di quanto stava accadendo il Corpo vigili notturni che, tramite l'impianto di videosorveglianza e visionando le immagini in modalità live, hanno notato la presenza di alcune persone all'interno del punto vendita. La pattuglia dell'istituto e quella dell'Arma, arrivate in via Stringher, hanno constatato che i malviventi avevano rotto una vetrata utilizzando un'auto come ariete, lanciata a tutta velocità contro la vetrata del supermercato, riuscendo così ad entrare a caccia delle casseforti e delle cassette di sicurezza. Dal supermercato sono stato rubati generi alimentari e sono in corso verifiche per capire se ci sono altri ammanchi. La stima complessiva dei danni non è ancora stata fatta. L'arrivo delle forze dell'ordine e dei vigilantes ha messo in fuga i ladri, fuggiti con una vettura di grossa cilindrata a fari spenti. In serata invece investimento mortale sulla line ferroviaria Carnia-Udine. L'incidente è avvenuto alle 19 circa al passaggio a livello che divide via Don Giovanni Bosco e via Planis, in prossimità dello scalo Movimento Vat del capoluogo friulano. A essere coinvolto dal sinistro il treno con passeggeri 16642, rimasto fermo per diverso tempo a pochi metri dall'Istituto Salesiano del Bearzi, in attesa dei provvedimenti per i viaggiatori a bordo. Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco, il personale di Rfi e la Polizia della Questura di Udine. A perdere la vita una donna. Cancellato e sostituito da un bus il treno in partenza 16619 Carnia-Trieste.

