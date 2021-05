Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EVENTIUDINE Torna la Notte Bianca a Udine e torna all'inizio di luglio, come da tradizione. Dopo essersi confrontata con le associazioni di categoria, ieri la giunta ha fissato la data dell'evento, il 3 luglio, in coincidenza con la partenza dei saldi estivi. «L'evoluzione della pandemia ha detto infatti l'assessore al turismo e grandi eventi, Maurizio Franz -, ci fa guardare con un certo ottimismo alla prossime manifestazioni». Come...