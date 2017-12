Tondo attacca, Codega applaude

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Continua a far discutere l'idea del bonus da 200 euro al mese per ogni figlio fino a 3 anni lanciata dalla governatrice uscente Debora Serracchiani, alla conferenza stampa di fine anno: pura demagogia a sentire l'opposizione, misura da applauso per il Pd. In questi anni, ha affermato il capogruppo di Ar Renzo Tondo, «su politica per la famiglia, natalità e maternità Serracchiani è stata clamorosamente assente». Tondo considera «quantomeno tardivo» in questa fase «proporre un patto sociale per garantire un bonus anti...