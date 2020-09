È stato risolto ieri il caso del precario stazionamento dei richiedenti asilo all'esterno del Santuario della Madonna Missionaria di Tricesimo, che da oltre una settimana contava 76 migranti lasciati allo sbaraglio tra il piazzale e i pullman per l'assenza di posti letto sufficienti alla loro accoglienza. Dopo la lettera del sindaco Giorgio Baiutti al prefetto di Udine, al Questore e alla Curia, si è riusciti a trovare una soluzione. Alle ore 12 gli ultimi 32 richiedenti asilo, che ancora bivaccavano nel parcheggio del Santuario e nelle tre autocorriere parcheggiate, sono stati portati in una struttura alternativa a Udine su disposizione della Prefettura. «Dopo i 16 immigrati trasferiti venerdì sera e pochi altri sottoposti a cure mediche per alcuni malanni, da ieri pomeriggio lo spazio tra castello e Santuario è restituito alla sua storica funzione di luogo dello spirito e della mente ha fatto sapere il vicesindaco di Tricesimo Renato Barbalace - Un risultato raggiunto senza polemiche ma, come deve essere, con la forza del confronto e del dialogo tra istituzioni che devono collaborare, soprattutto in momenti di difficoltà e di criticità che sfuggono alla responsabilità dei comuni« ha concluso il vicesindaco. A Trieste nel frattempo un giovane francese è stato arrestato dopo essere stato bloccato alla guida di un furgone nel quale i Carabinieri hanno trovato cinque curdi. Il furgone è stato fermato nel corso di un controllo in zona Mattonaia (San Dorligo della Valle). Nell'operazione è stata coinvolta anche la Polizia di Frontiera, che ha rintracciato a poche centinaia di metri altre dieci persone, di nazionalità turco-curda. «Fino a quando il governo abuserà della pazienza dei sindaci e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia? Da mesi invochiamo un intervento deciso per bloccare l'emergenza migranti, ricevendo per tutta risposta solo promesse da Roma e imbarazzanti difese d'ufficio dai deputati Pd del Fvg. Ora basta». Il deputato di Forza Italia Roberto Novelli si ispira a Cicerone per sottolineare l'inerzia del Viminale sul tema migranti provenienti dalla rotta balcanica e la critica situazione dei centri di accoglienza per minori e non solo. «Da mesi si registrano quotidianamente decine di arrivi dalla rotta balcanica, spesso migranti positivi o in quarantena fuggono dalle le strutture mettendo a repentaglio la sicurezza sanitaria, le strutture non reggono più e sui sindaci è scaricato un peso enorme. E oltre al danno la beffa di sentire deputati locali sfacciatamente giustificare il nulla fatto dal governo», conclude Novelli.

