VIABILITÀ

UDINE Da ieri, a Udine, in via Manin non si può più parcheggiare: l'amministrazione comunale ha infatti trasformato le strisce blu in gialle, consentendo quindi solo il carico/scarico e la sosta per i disabili. Si tratta comunque di una modifica temporanea, conseguenza dell'occupazione di suolo pubblico da parte dei locali, che resterà in vigore fino al 31 ottobre.

INTERVENTO SU RICHIESTA

«In quella via ci sono state molte richieste da parte degli operatori, quindi tanti parcheggi sulla strada sono ora occupati dai tavolini di bar e ristoranti spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini -. Il nostro problema era però di garantire il carico/scarico merci, dato che piazza Libertà è chiusa e via Vittorio Veneto è a senso contrario. Abbiamo quindi trasformato i pochi stalli rimasti liberi dall'occupazione tracciando le strisce gialle. Si tratta di un provvedimento temporaneo, che verrà meno quando terminerà il periodo di occupazione gratuita del suolo pubblico: con la fine di ottobre, tutto tornerà come prima».

L'operazione riguarda gli stalli di sosta nel primo tratto della strada, quelli più vicini a Porta Manin (circa cinque posti auto).

VIA MERCATOVECCHIO

Buone notizie arrivano sul fronte del cantiere più centrale della città: la prossima settimana sarà aperto un nuovo tratto di via Mercatovecchio, fino alla fine del Monte di Pietà; d'altro canto, diventa sempre più probabile che la chiusura definitiva dei lavori slitti ad agosto, a causa delle abbondanti piogge della scorsa settimana che hanno rallentato l'intervento.

«Mercoledì, o al massimo, venerdì prossimo racconta Michelini - apriremo un altro bel tratto della strada: la ditta incaricata sta lavorando parecchio e velocemente. Dato che ormai siamo ben oltre la metà del cantiere e che i grossi problemi riguardo ai sottoservizi sono stati superati, ho chiesto di procedere poi a step più brevi e ravvicinati, cioè riaprire man mano che si conclude un pezzo, anche se fosse di 15 metri».

Come detto, però, il meteo dei giorni passati ha causato qualche problema: «L'acqua ha impregnato lo strato di cemento che viene steso prima di posare pietra e porfido, che era appena stato gettato. È stato quindi necessario attendere che si asciugasse, valutare che tutto andasse bene e spalmarlo nuovamente su una parte della strada spiega il vicesindaco - Per quanto si proceda rapidamente, infatti, ci sono comunque dei piccoli imprevisti, come sotto strutture dell'Enel da mettere a posto prima di chiudere tutto e alcune migliorie per far defluire l'acqua: ho chiesto alla ditta di realizzare due canalette con una presa. Secondo contratto, l'impresa ha tempo fino ad ottobre: loro pensano di arrivare a concludere tutto entro l'estate. Ritengo che riusciremo a farlo per agosto, sempre se il meteo tiene. Il consigliere Enrico Bertossi dice che il cantiere è più lungo di quello per il Ponte Morandi, ma là c'è stato un commissariamento per andare più veloci, senza contare che il lavoro era tutto in superficie. È un paragone che non regge».

PIAZZA VENERIO

Intanto l'amministrazione è al lavoro anche per la sistemazione del parcheggio Venerio, dove è necessario rifare la copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni, e la pavimentazione di superficie (quasi due milioni di investimento). «È un intervento che vogliamo fare il prima possibile. Prima però dobbiamo rinnovare la convenzione con la Ssm, cosa che sarà fatta a breve, e lì inseriremo due investimenti importanti: quello sul parcheggio di via Del Vascello, che diventerà una struttura a raso, e quello sul Venerio. In teoria, i lavori dovrebbero sostenerli loro, eccetto la parte di lastricato della piazza che non c'entra con il parcheggio, che sarà di nostra competenza».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA