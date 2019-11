«Tolti 200mila euro all'ateneo di Udine» Polemica sull'emendamento di Rosolen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Polemica in Regione per dei fondi (200mila euro) tolti all'ateneo di Udine. «La Giunta regionale ha dichiarato esplicitamente che il grave sottofinanziamento che da anni penalizza in modo molto pesante l'ateneo friulano non interessa in alcun modo la Regione». Così il capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, a margine dei lavori della I Commissione consiliare che ieri ha iniziato l'esame della manovra di bilancio 2020-2022. «Certamente la grave situazione arriva da lontano e nessuna...