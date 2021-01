Due femminicidi in meno di due mesi: uno a Roveredo in Piano il 25 novembre, l'ultimo a Concordia Sagittaria sabato scorso. In entrambi i casi investigatori e magistrati si sono esposti al virus per poter raccogliere elementi di prova, testimonianze e garantire i dovuti accertamenti. Nasce da emergenze come queste l'appello del procuratore Raffaele Tito a inserire gli investigatori delle forze dell'ordine tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. «La Procura di Pordenone - afferma dopo una notte di interrogatorio nell'ambito dell'uxoricidio di Concordia - è intervenuta sul luogo del delitto per oltre 12 ore, dalla tarda serata e fino alle 5 di questa mattina per raccogliere le prove, dirigere le indagini e interrogare». Da qui l'appello del procuratore alle istituzioni sanitarie. «In questa ennesima tragedia emerge anche - ha spiegato - come le donne e gli uomini delle Procure della Repubblica svolgano un ruolo che oggi è pericoloso per via della pandemia. Mi auguro che quanto prima anche noi potremo ricevere il vaccino. Allo stato attuale, però, non ho ricevuto alcuna comunicazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA