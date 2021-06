Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CARABINIERIUDINE Proseguono i controlli delle forze dell'ordine. Ieri, il Comando Compagnia Carabinieri di Latisana ha intensificato i servizi di preventivi, focalizzando l'attenzione sulla zona tra Latisana e Lignano Sabbiadoro, allo scopo di vigilare sulla circolazione stradale in una giornata caratterizzata da traffico molto intenso da e per la località balneare e per garantire ai turisti maggiore serenità, contribuendo ad elevare il...