RICORRENZA

VENZONE Sarà celebrato sabato 25 gennaio, a Venzone, il decennale del museo Tiere Motus' in concomitanza con il ricordo dell'onorevole Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario del governo nel Friuli terremotato, a un anno dalla sua scomparsa. L'appuntamento è promosso dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli guidata da Franceschino Barazzutti e Loris Cargnelutti. Alle 16, nella sala consiliare, sarà celebrato il decennale del Museo, esposizione permanente di carattere divulgativo ospitata a palazzo Orgnani-Martina e pensata per ripercorrere e a capire meglio l'immane tragedia del 1976 attraverso documenti, immagini, rielaborazioni 3D. Decine di migliaia di persone lo hanno visitato, sfruttando l'opportunità di uno strumento nato per testimoniare e mantenere vive nella memoria collettiva le vicende connesse con il devastante sisma, apprendendo gli aspetti storici, culturali, tecnici e legislativi creano un percorso unico per far conoscere al visitatore i momenti cruciali della storia del terremoto in regione: dalla terrificante giornata del 6 maggio alla ricostruzione con particolare attenzione dedicata alla simulazionedel crollo del Duomo di Venzone. Alle 18, nel duomo di Venzone, si terrà una messa in memoria di Zamberletti. L'incontro delle 16 sarà presieduto da Giorgio Santuz con la presenza di Amedeo Pascolo, sindaco di Venzone, Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale Fvg, Dario Barnaba, presidente dell'Associazione consiglieri regionali Fvg. Interverranno Stefano Grimaz, professore dell'Università di Udine, Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione, delegato alla Protezione Civile e Angelo Borrelli, capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Alle 18 Diego Carpenedo, che fu senatore e assessore regionale, commemorerà Zamberletti, l'uomo che portò alla nascita del Dipartimento della Protezione Civile dopo il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976.

