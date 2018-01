Testamento biologico, anche a Tarcento il registro delle dichiarazioni anticipate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDATARCENTO Anche il Comune di Tarcento è pronto a recepire le novità introdotte dalla legge approvata dal Parlamento lo scorso 14 dicembre, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Come fa sapere una nota ufficiale del Municipio della perla del Friuli, «anticipando i tempi, presso il Comune è in via di predisposizione il registro Dat, ovvero delle dichiarazioni anticipate di trattamento, con cui gli interessati in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere...