IL DIBATTITO

UDINE (lz) Se ne parla come di un possibile indice per la fase 2, per ripartire, ma l'Ordine dei medici di Udine mette in guardia: i test sierologici non hanno la stessa valenza dei tamponi. Si tratta di «test non validati scientificamente che nulla possono dire per quanto riguarda la diagnosi della malati», dichiara il presidente dell'ordine, Maurizio Rocco. Questi test, su cui tanto si dibatte, servono a ricercare nel sangue gli anticorpi contro il Covid-19 per capire chi possa averli sviluppati e, in teoria, sia libero di circolare senza rischio di contagiare gli altri. L'ordine dei medici si è riunito proprio per affrontare le proposte, in crescita anche in Friuli, da parte delle strutture sanitarie che propongono i test. «I cittadini mette in guardia l'Ordine devono essere informati con chiarezza: questi test sierologici non sono validati dalla comunità scientifica, non solo perché non c'è un metodo standardizzato, ma anche perché questo virus è nuovo e quindi la risposta dei anticorpi non è nota». Insomma, la scarsa conoscenza del Covid-19 richiede ancora studio e ricerca prima di poter parlare di test certi, così come di cure e vaccini. «Questi metodi attraverso il prelievo di sangue sottolinea l'Ordine - essendo in fase di validazione, non risultano attendibili». In poche parole, i medici mettono in guardia dalla possibilità di dare un via libera a chi risulti immune a seguito dei test, che possono dare falsi negativi o falsi positivi; un'eccessiva sicurezza negli esiti potrebbe indurre i cittadini a non rispettare le regole di isolamento. I test per ora non hanno alcun valore a scopo diagnostico, solo qualche valore in campo epidemiologico. Su questo punto, l'Ordine riprende la posizione ufficiale del ministero della Salute che riporta come i test sierologici necessitino «di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa» e al momento non possono sostituire il test molecolare, ovvero il tampone, che resta l'unico strumento attendibile per individuare i soggetti asintomatici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA