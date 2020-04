(cdm) Nel mondo scientifico non mancano i distinguo e anche i dubbi sui test sierologici. Un settore che vede la ricerca made in Udine in prima linea, con il progetto che prevede, in una prima fase, la validazione dei kit di analisi. Fra gli esperti impegnati, il docente di Patologia generale ed Immunologia Carlo Pucillo. Cosa ne pensa Pucillo delle perplessità sollevate dal presidente dell'associazione microbiologi italiani Pierangelo Clerici? «Dice cose corrette, certamente puntualizza il ruolo del microbiologo nella diagnostica, sottolinea la differenza tra test molecolari, volti alla ricerca della presenza del virus, ma per completare quello che dice il dottor Clerici bisogna aggiungere che la sensibilità del test molecolare è di circa il 70%, cioè il 30% sono diagnosticati solo grazie alla clinica e alla radiologia o ecografia. Il ruolo diagnostico degli anticorpi è differente (perché nessuno lo sa ancora) da quello protettivo». Inoltre, «gli anticorpi danno delle informazioni, se analizzati correttamente con test affidabili, ma non dicono se il soggetto è protetto. Inoltre, le risposte anti-virali sono soprattutto dovute ad una classe differente dai linfociti B (deputati alla produzione di anticorpi), quella dei linfociti T. Questi ultimi hanno la funzione di eliminare le cellule che contengono il virus, con una risposta detta cellulomediata. Gli anticorpi protettivi hanno, invece, la funzione di evitare che il virus possa entrare nelle cellule e trovare l'ambiente in cui potersi replicare, ma la loro funzione, se protettivi, si manifesta nell'evitare le reinfezioni dopo una prima esposizione o dopo immunizzazione».

