Test dopo il caso di tbc: «Tre positivi, ma non sono malati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ANALISIUDINE Dopo il caso di sospetta tubercolosi scoperta in uno studente dell'Enaip di Pasian di Prato, i test effettuati per precauzione - come da prassi in questi casi - sugli alunni della sua classe, circa una ventina, e sui docenti avrebbero avuto esito positivo in tre casi, che riguarderebbero tre adulti.L'AZIENDA SANITARIA«I casi di positività riscontrati sono tre - conferma l'Azienda sanitaria integrata di Udine -. Ma il fatto di essere positivi al test di Mantoux non dice nulla. Potrebbe essere che uno abbia fatto il vaccino...