LA PREVENZIONE

PORDENONE Nonostante in regione non ci sia ancora alcun contagio da Coronavirus nella giornata di ieri si sono intensificate le misure di prevenzione anche nei luoghi di lavoro. In alcune aziende del territorio - da ieri mattina - sono scattati i controlli con i termoscanner su tutti i dipendenti. I lavoratori vengono sottoposti al test della febbre all'ingresso degli stabilimenti. Intanto Confindustria Alto Adriatico ha rafforzato il lavoro della task-force istituita oltre dieci giorni fa proprio per fare fronte alle possibili situazioni di difficoltà che potrebbero presentarsi con il perdurare della situazione di emergenza. In particolare rispetto alla possibile carenza di componenti che arrivano dalla Cina che potrebbero mettere in difficoltà alcune aziende costrette a fare ricorso alla cassa integrazione. Le chiamate alla task-force da parte di imprese continuano ad aumentare.

TERMOSCANNER

Il test della febbre - attraverso il termoscanner puntato sulla fronte delle persone - è scattato alla Electrolux Professional di Vallenoncello. Tutti i lavoratori in fila all'ingresso della fabbrica sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Nessuno - da quanto si è potuto apprendere - è stato rispedito a casa. La misura preventiva era stata decisa dall'impresa con i medici aziendali proprio per innalzare l'asticella della sicurezza della salute. Oltre a questo provvedimento nel sito produttivo di Vallenoncello sono in vigore le precauzioni - suggerite dal ministero della Salute - come lo stop ai viaggi e agli spostamenti di manager e personale da un sito all'altro e ogni tipo di riunione o assemblea con molte persone. Protocollo che era già operativo da lunedì scorso alla Electrolux di Porcia. Dove - almeno fino a ieri pomeriggio - non si era deciso per l'utilizzo dei termoscanner e del rilevamento della febbre ai lavoratori prima dell'ingresso in stabilimento. Bloccati invece tutti gli spostamenti e i viaggi di operai e manager da fabbrica a fabbrica. Electrolux infatti conta stabilimenti sia in Veneto che in Lombardia e in Emilia Romagna, regioni dove i casi di contagio si stanno incrementando. Ed è anche per questo motivo che la multinazionale scandinava ha deciso di allargare lo smart working, il lavoro in remoto da casa, al maggior numero di colletti bianchi possibile. A ieri in tutto il gruppo italiano erano circa 250 gli addetti che stanno utilizzando il telelavoro. È stato inoltre distribuito un questionario a tutti gli addetti per capire che non ci siano stati passaggi o contatti con le zone rosse.

SOLO ESTERNI

Altre aziende - che hanno rapporti con molti mercati al mondo oltre che con la Cina - si stanno regolando in modo diverso. Alla Cimolai di Roveredo è stato predisposto il passaggio con il termoscanner soltanto per il personale esterno e non per tutti i dipendenti. Il test della febbre viene fatto soltanto ai fornitori, ai camionisti e a tutti coloro che devono entrare in azienda. Misure simili starebbero per essere prese anche in altre importati realtà della metalmeccanica. Anche se, in realtà, il problema - tema che ha sollevato il sindacato - è che la febbre è un sintomo legato a tante malattie e che possono invece non essere identificate persone con il Covid-19 in incubazione, con sintomi lievi oppure asintomatici.

Intanto dopo Ortogiardino e il Design week a Pordenone slitta anche Lo Sbaracco: l'evento organizzato da Ascom-Federmoda sarà spostato al 7 marzo. «Le attività del centro storico - ha detto la presidente Federmoda Antonella Popolizio - e del mandamento per questo week-end saranno regolarmente aperte per garantire servizio alla clientela. L'offerta della merce in saldo sarà proposta con Lo Sbaracco del 7 marzo».

