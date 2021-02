LE REAZIONI

UDINE «Siamo preoccupati per la decisione presa dalla vicina Slovenia di chiedere un tampone rapido negativo ogni settimana a chi attraversa il confine quotidianamente per lavoro o studio». Si era aperta così la giornata di ieri, con le parole dell'assessore alle Politiche dell'immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che aveva annunciato che.«nelle prossime ore il governatore Fedriga invierà una lettera sia al governo sloveno che a quello italiano intanto per ottenere subito un rinvio di questo provvedimento e successivamente - sottolinea Roberti - la totale esenzione per i transfrontalieri. Se i Paesi limitrofi non faranno un passo indietro rispetto queste scelte, l'unico modo per tutelarci - aveva detto l'assessore - sarà quello di imporre il tampone anche a chi, provenendo da Slovenia e Austria, volesse entrare in Italia». Ma in serata l'allarme è rientrato perché la Slovenia ha revocato l'obbligo di tampone per i lavoratori transfrontalieri. Ma prima di questa decisione non erano mancate le prese di posizione. Si era detto preoccupato anche l'europarlamentare leghista Marco Dreosto di fronte alla decisione della Slovenia convinto che fosse «necessario tutelare le persone e le imprese che per ragioni di necessità sono obbligati ad andare in Slovenia. La Commissione europea richiami Lubiana al rispetto del diritto dei lavoratori transfrontalieri a non essere discriminati rispetto ai lavoratori residenti». La senatrice dem Tatiana Rojc aveva informato di aver «già fatto pervenire per vie brevi alle Autorità slovene il forte rammarico per un'iniziativa unilaterale e davvero poco comprensibile, che danneggia tutti di qua e di là del confine, in primo luogo i lavoratori transfrontalieri. Auspico che si vorrà dare ascolto allo sconcerto espresso da tanti soggetti e categorie e che l'obbligo di tampone settimanale sia revocato», aveva detto dopo che era stato annunciato un decreto del Governo sloveno che avrebbe condizionato i movimenti dei lavoratori transfrontalieri all'effettuazione di un tampone ogni sette giorni. In serata la stessa Rojc su Twitter ha annunciato che la Slovenia ha revocato l'obbligo di tampone per i transfrontalieri, definendola «opportuna decisione che segue le linee Ue e non ostacola chi quotidianamente varca il confine per lavoro o studio»

Il governo sloveno ha deciso che chi si reca in Slovenia da uno degli Stati membri dell'Ue o dall'area Schengen con un quadro epidemiologico migliore (minore incidenza di infezione a 14 giorni per 100.000 abitanti), può entrare senza quarantena e senza un tampone negativo. E l'Italia è tra questi paesi. Questo vale per i lavoratori transfrontalieri e per gli studenti.

Sul fronte sanitario, intanto, il M5S chiede alla giunta di delineare linee di indirizzo regionali per la presa in carico post-guarigione da Covid-19, contenenti le indicazioni operative per l'attivazione dei percorsi di follow-up, non soggetti a ticket, fornire alle Aziende Sanitarie indicazioni omogenee e condivise in merito alle modalità attuative e gestionali per la presa in carico dei pazienti clinicamente guariti, garantire il coordinamento degli studi già avviati o di successiva attivazione da parte delle Aziende sugli esiti a distanza dell'infezione. Questi obiettivi sono in una mozione proposta dal gruppo. «L'emergenza sanitaria spiega il consigliere regionale Andrea Ussai - ha costretto la comunità scientifica a confrontarsi con una patologia dal quadro clinico non ancora conosciuto. È quindi evidente la necessità di monitorare attentamente le fasi di decorso dopo la guarigione».

