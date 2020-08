TEST E SCUOLA

UDINE I 24.300 kit forniti al Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione dei test sierologici per il Covid-19 al personale scolastico sono già stati distribuiti alle aziende sanitarie che ora provvederanno a darli in dotazione, assieme ai dispositivi di protezione individuale, ai medici di medicina generale che hanno aderito allo screening nazionale. Nello specifico l'Azienda sanitaria Friuli centrale ha una dotazione di 10.600 kit, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 7.750 kit e l'Azienda sanitaria Friuli occidentale di 5.950 kit in modo da rispondere alle esigenze dei singoli territori di riferimento. L'esecuzione degli esami in Friuli Venezia Giulia da parte dei medici di base e delle aziende sanitarie partirà quindi a breve, ma le tempistiche d'esecuzione degli esami saranno influenzate dal numero di medici aderenti all'iniziativa. L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale comunica che da domani si avvierà lo screening sierologico per il personale delle scuole (docente e non) e servizi d'infanzia. Inizieranno quindi sia le prenotazioni e contestualmente anche la possibilità di prelievo (previa prenotazione). La campagna di screening promossa dal ministero della Salute e dalla Regione Fvg prevede un'adesione su base volontaria, rivolta a tutto il personale docente e non docente di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e degli istituti di istruzione e formazione.

La partecipazione allo screening è volontaria e gratuita si sviluppa in due fasi: somministrazione del test sierologico (test rapido, su sangue capillare del polpastrello) e successiva somministrazione obbligatoria del test molecolare a coloro i quali risultassero positivi al test sierologico. Nell'eventualità in cui un soggetto risulti positivo al test sierologico, il competente Dipartimento di prevenzione provvede all'effettuazione del test molecolare, possibilmente entro le 24 ore, e comunque non oltre le 48 ore, dall'esito del sierologico. Il ministero ha individuato nella figura del Medico di Medicina generale il canale di accesso dedicato a tutto il personale scolastico. Vista la numerosità di persone da sottoporre al test e la necessità di dare risposte tempestive l'Azienda sanitaria con la collaborazione dei medici ha previsto l'esecuzione dei test nelle sedi dei Distretti sanitari di Tolmezzo (sede di Ovaro), Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli, Codroipo, Tarcento, Cividale, Udine (presso ospedale Gervasutta), San Giorgio di Nogaro per Distretti di Cervignano e Latisana. Il test si potrà fare anche dai medici che hanno dato la disponibilità ad eseguire i test nei propri ambulatori. L'elenco dei medici di medicina generali che effettuano i prelievi presso i propri ambulatori si potrà consultare nei prossimi giorni sul sito aziendale, sezione news (www.asufc.sanita.fvg.it). Nel caso in cui il medico di medicina generale non effettui il test presso il proprio ambulatorio il personale della scuola potrà prenotare il test al call center regionale (0434 223522) o di persona presso i Cup aziendali. Si rammenta che è necessario che il personale docente e non docente non inserito nel sistema Miur rediga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

