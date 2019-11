Tesori spazzati via dalla furia islamista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAUDINE Perle d'arte e di storia che non saranno più visibili, perché sono state distrutte dai terroristi. Ne parlerà il professor Mauro Bertagnin, ordinario all'Università di Udine, già direttore del consiglio del corso di laurea in architettura dell'Ateneo, che terrà una relazione sui monumenti di Timbuktu in Mali, patrimonio dell'Unesco, devastati dalla furia jihadista. Si tratta di una delle numerose devastazioni di siti archeologici operata dai fondamentalisti islamici (l'Unesco ha calcolato che i tesori dell'umanità rasi...