Tesoretto di 2,3 milioni a beneficio dei Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Ammontano a 2,3 milioni le penalità applicate dalla Regione ai Comuni che nel corso del 2017 non hanno effettuato un corretto utilizzo degli spazi finanziari relativi all'esercizio di quell'anno. Un «gruzzolo» che ora potrà andare a beneficio dei Comuni che hanno richiesto spazi finanziari per realizzare opere ricorrendo all'indebitamento. La Giunta regionale, infatti, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Graziano Pizzimenti, ha deliberato di dare il via libera alla richiesta di 7 Comuni che hanno chiesti spazi...