IL PUNTO DELLA GIORNATA

UDINE Terzo giorno senza vittime nel cuore del Friuli. A una manciata di giorni dalla prima parziale riapertura, la provincia di Udine non registra vittime per tre giorni consecutivi. Complessivamente i casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.817, 25 in più, un altro giorno di incrementi contenuti.

E continuano a crescere i guariti, 1.067, mentre i clinicamente guariti. Le ultime sei vittime hanno toccato Trieste e Pordenone (due nella casa di riposo di Zoppola e una in quella di San Vito al Tagliamento), portando a 246 il numero totale di morti da Covid-19. Il territorio friulano, dopo Trieste, rimane però il più colpito, dall'inizio dell'epidemia, tanto per numero di decessi quanto per casi positivi. Un dato positivo e riconfermato negli ultimi giorni è il calo di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 tra le strutture del Fvg, mentre i ricoverati in altri reparti sono 134 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.154.

TUTE DALLA CINA

Ieri sono state consegnate alla sede operativa di Palmanova della Protezione civile regionale 11.800 tute protettive, prima tranche delle 50mila ordinate direttamente dal Friuli Venezia Giulia, ha annunciato Riccardo Riccardi, che ha evidenziato che «tutta la struttura regionale della Protezione civile sta lavorando a pieno regime per accelerare al massimo le procedure di trasporto e le pratiche doganali per questi materiali di cui abbiamo grande necessità per garantire la sicurezza degli operatori sanitari. Il carico è stato trasportato dalla Cina con un aereo messo a disposizione dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Le tute verranno consegnate alle aziende sanitarie in base al rispettivo fabbisogno.

SALUTE MENTALE

Sono stati decisi anche i protocolli per affrontare le situazioni legate alla salute mentale e alle dipendenze durante l'emergenza coronavirus. Nessuna categoria di utenti e cittadini rimane indietro, anzi. Particolare attenzione è dedicata alle categorie più fragili, non solo gli anziani. «Questi documenti permetteranno di garantire maggiore coordinamento e integrazione tra tutti gli attori operanti all'interno del sistema sanitario e nel terzo settore ha spiegato Riccardi - Quest'emergenza ci impone di adottare misure uniformi sull'intero territorio regionale, di modo da assicurare anche ai soggetti più fragili la migliore assistenza possibile». Dai servizi ambulatoriali a quelli domiciliari, dalla formazione all'inserimento lavorativo, il protocollo prende in considerazione tutti gli aspetti di questi soggetti e un protocollo operativo simile è stato adottato anche per le persone con dipendenza, particolarmente vulnerabili al Covid-19.

NAVE E TAMPONI

I sindacati continuano a dirsi contrari alla nave ospedale per accogliere gli anziani contagiati dal Covid a Trieste, «un'ipotesi non condivisibile per vari motivi affermano Magda Gruarin di Uil pensionati Fvg e Roberto Treu, Spi-Cgil - primo fra tutti i tempi necessari per sistemare e adeguare spazi, servizi e attrezzature. Di fronte all'emergenza in atto, perdere altri giorni non sarebbe certo indolore. Abbiamo già denunciato ritardi e sottovalutazioni nel monitorare e comprendere l'andamento dell'epidemia nelle case di riposo. Abbiamo poi contestato con forza la direttiva regionale che prevedeva di mantenere nelle case di riposo gli ospiti contagiati, anche laddove non esisteva la possibilità di isolamento. Ritardi, errori e lacune hanno contribuito al dilagare del contagio e purtroppo dei decessi». Per i sindacati è meglio puntare sulle convenzioni con gli alberghi, mentre sui tamponi nelle case di riposo interviene anche il Pd con un «meglio tardi che mai. Purtroppo si è perso del tempo prezioso sostiene la segretaria del Pd provinciale di Trieste Laura Famulari - che poteva essere impiegato per separare le persone sane dai contagiati e allestire strutture adeguate per trasferire i positivi».

RISCHIO ALCOLICI

L'alcool è rischioso per il Covid. A dirlo sono l'Osservatorio Nazionale Alcol e il Centro Collaborativo Oms sugli alcolici e le problematiche alcol-correlate dell'Istituto Superiore di Sanità. Chi fa un consumo dannoso di alcool è ad aumentato rischio di infezione. Gli esperti spiegano che tra consumo di alcol e infezioni virali esiste una correlazione: il consumo dannoso di alcool colpisce tutti i componenti del sistema immunitario, causa una riduzione del numero e delle funzioni dei linfociti B e una maggiore produzione di immunoglobuline. Per i non addetti ai lavori significa che l'alcool è un potenziale fattore di rischio per la polmonite, riduce il tono orofaringeo, aumentando il rischio di aspirazione di microbi; inoltre è spesso causa di malnutrizione, una condizione che aumenta il rischio di infezioni.

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA