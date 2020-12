PROGRAMMAZIONE

PORDENONE E UDINE Nessuno, ai piani alti della Regione come nelle corsie affollate degli ospedali, si augura che si debba ricorrere a tanto, ma l'ipotesi di una terza ondata di contagi tra gennaio e febbraio - cioè nel periodo fertile per l'influenza - impone un ulteriore sforzo di programmazione. E la lezione della seconda ondata non dovrà essere bucata: serviranno posti letto, non tutti e non necessariamente all'interno degli ospedali. Per questo, il piano segreto della Regione per lo scenario peggiore prevede anche l'utilizzo degli ospedali da campo della Protezione civile.

I DETTAGLI

Si tratta di strutture modulari, già impiegate nella Bergamasca nei giorni drammatici di marzo e aprile, ma anche di recente in Calabria. Sono veri e propri reparti ospedalieri che possono essere allestiti in pochi giorni e arrivano a contenere dai 20 ai 40 pazienti. In alcuni casi si può arrivare anche all'affiancamento di strutture (altrettanto mobili) da dedicare all'analisi dei tamponi, ma in Friuli Venezia Giulia non si dovrebbe arrivare sino a quel punto. L'ipotesi di utilizzare però i compound ospedalieri della Protezione civile non è estremamente remota. Il timore, infatti, è quello che l'arrivo dell'influenza (gli esperti pronosticano una stagione epidemica più blanda rispetto a quella degli anni scorsi) si vada a sommare a un'eventuale recrudescenza del Coronavirus. La mente corre al 2017, quando nei principali ospedali della regione i reparti si erano riempiti di malati di influenza a causa di un virus particolarmente aggressivo. Se ciò dovesse accadere con il Covid sempre vivo e pronto a mordere, per la sanità della regione sarebbe il collasso. Al momento la previsione parla della possibilità di montare un solo ospedale da campo, per dare manforte al polo sanitario di volta in volta più in difficoltà. Si tratta delle stesse strutture utilizzate in passato per calamità naturali o crisi sanitarie locali.

SUL TERRITORIO

Ma non basteranno venti o quaranta posti in più a garantire la tenuta del sistema anche di fronte a una terza ondata. Sarà necessario ad esempio mantenere in funzione tutte le Rsa Covid trasformate nel corso della seconda ondata. Nel Pordenonese, ad esempio, si parla di Sacile e Maniago, per un totale di 40 posti, mentre a Udine si fa riferimento alla struttura di via Umago. E ancora: dovranno restare attivi anche i reparti Covid periferici, come quello che sarà aperto a breve a Spilimbergo, o il polo di Palmanova. I Covid hotel dovranno essere tutti in funzione, mentre a oggi in provincia di Pordenone non si è riusciti nemmeno a concludere la prima gara d'appalto. Ora si procederà a una trattativa privata (già in corso), per dare un ulteriore sfogo agli ospedali e ospitare pazienti positivi che non necessitano più del ricovero in reparto.

IL NODO

Anche la possibilità di ampliare la disponibilità di posti letto, però, si scontra con il nodo più difficile da sciogliere: il personale rischierebbe di non bastare in caso di terza ondata con l'aggiunta dell'influenza. «La speranza - ha spiegato ieri il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - è che si riesca ad arrivare presto alla vaccinazione del personale sanitario». In quel modo tutte le forze in campo non rischierebbero di cadere e di rendere ancora più esigui i numeri della barriera anti-Covid.

Marco Agrusti

