Terza corsia, in autunno il secondo viadotto

OPERAUDINE Per due anni ha tenuto compagnia ai viaggiatori occasionali, ai pendolari e ai turisti. Con i suoi 6 metri di altezza e 140 di lunghezza, il carro varo ha segnato l'orizzonte sull'autostrada A4 e tracciato - nell'immaginario collettivo - il confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Con il varo dell'ultimo concio del secondo viadotto sul fiume Tagliamento (che sarà completato entro il mese di novembre), ha concluso il suo compito ed è in fase di trasferimento in un altro cantiere. Struttura di tralicci d'acciaio, indispensabile...