TERRORE AL CONCERTO LIGNANO Passata la paura e scampato il pericolo del ripetersi

TERRORE AL CONCERTOLIGNANO Passata la paura e scampato il pericolo del ripetersi di una tragedia simile a quella della discoteca di Corinaldo, fin dalle prime ore dopo il concerto di Salmo di lunedì sera alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in rete e sui principali social network hanno cominciato a circolare i video amatoriali che gli spettatori avevano registrato durante la serata. Video ripresi prima e dopo l'entrata in azione di almeno un malintenzionato senza scrupoli che non ha esitato a spruzzare dello spray contenente una sostanza...