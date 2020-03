Teresa Tassan Viol è la dirigente del liceo pordenonese Leopardi Majorana e questo, per lei, è l'ultimo anno poi si potrà godere la pensione. «Finisco con il botto», ironizza la preside, dispiaciuta per aver dovuto disdire le gite nelle quali avrebbe dovuto accompagnare i suoi studenti. «Ma ci saranno altre occasioni quando tutto sarà finito».

Come ha cambiato la sua vita l'emergenza coronavirus?

«Il ritmo è più lento, posso fare le cose con più calma, senza la solita fretta. Prima lavoravo dalla mattina alla sera, senza pause. Freneticamente. Ora vado ancora a scuola ogni giorno, ma a metà pomeriggio ho finito. Così ho più tempo da dedicare alle cose che mi piacciono, come le letture e, soprattutto libri non scolastici».

E le sue abitudini sociali, l'aperitivo o la cena con amici?

«Mi auto-limito, nel senso che le mie giornate ora si svolgono prevalentemente tra scuola e casa e qualche visita di cortesia. E se vado al bar, come ieri per bermi un caffè, mantengo la distanza di sicurezza. L'emergenza va rispettata e la cosa che mi è pesata maggiormente è stata disdire dei viaggi ai quali tenevo molto. Ma sono pronta a scegliere mete lontane non appena si tornerà alla tranquillità».

Ha paura?

«Direi inquietudine. Di carattere sono fiduciosa e voglio anche questa volta essere ottimista come lo sono sempre stata in situazioni di particolari disagi. Non parlerei dunque di paura, ma di un senso di turbamento che cambia comunque le tue giornate.

Quando questa emergenza sarà finita, alla scuola ad esempio lascerà qualcosa che va al di là del dramma?

«In mezzo a tante tragedie quando tutto questo sarà solo un ricordo l'organizzazione scolastica sarà in grado di gestire emergenze e di essere pronta in tempi rapidi ad approntare la possibilità di fare lezioni a distanza. Come stiamo facendo adesso. Alcuni professori non sono ancora preparati, ma si stanno impegnando».

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

