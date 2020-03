LA SITUAZIONE

UDINE Continuano a crescere ancora, di 84 pazienti, i casi di positività al coronavirs in Friuli Venezia Giulia, portando la cifra complessiva a quota 874 contagi accertati. Udine rimane ancora la provincia più colpita con 361 tamponi positivi, 23 in più, seguita da Trieste con 297 (+27), Pordenone 165 (+21) e Gorizia 44 (+6). Sono ancora in corso di verifica invece 7 casi.

LE CIFRE AGGIORNATE

Crescono anche le vittime, con cinque decessi in più rispetto al dato di sabato, con il bilancio dei morti che tocca quota 47: di questi, 33 sono da ricondurre all'ambito delle province di Trieste e Gorizia, 12 a quello di Udine (di cui 10 riguardano ospiti della casa di riposo Rovere Bianchi di Mortegliano), 2 nell'area pordenonese. L'età media dei morti è di 83 anni, per tutte le persone decedute con coronavirus si è verificata la presenza di pluripatologie pregresse. Per quanto riguarda le persone ospedalizzate la crescita è leggera: 163 in totale, con 11 ricoveri in più rispetto a sabato mentre sono 47 i pazienti in terapia intensiva (un solo peggioramento in più in 24 ore), di questi 5 rimangono quelli trasferiti dalla Lombardia. Le persone in isolamento domiciliare obbligatorio aumentano a 528 (+51) mentre stabile a 73 unità la situazione dei guariti/dimessi. A rendere noti i dati il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova.

AUMENTANO I POSTI LETTO

«La terza fase prevista di ampliamento del numero di posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid-19 partirà da oggi e incrementerà da 47 a 71 la disponibilità nelle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia» ha poi aggiunto Riccardi. «Dai 29 iniziali del 16 febbraio, passando per la seconda fase che aveva portato ai 47 attuali, si arriverà dunque - spiega il vicegovernatore - in settimana, intanto, a un incremento di 24 posti tra Trieste (Cattinara e Burlo Garofolo che attiverà 4 nuovi posti), Gorizia (14 nuovi posti), Udine, Palmanova (dove sono pronti 6 nuovi posti) e Pordenone». A oggi, conferma Riccardi, non sono ancora pervenuti i ventilatori ordinati alla gestione commissariale. Sul fronte dei dispositivi di protezione individuale, oggi sono arrivate a Palmanova, e sono state immediatamente consegnate al Sistema sanitario, 24mila mascherine chirurgiche e 3mila di quelle Ffp2 fornite dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Resta sempre sopra la media il numero di telefonate alla Sala operativa della Protezione civile, ma si è stabilizzato nella settimana appena trascorsa: i dati comunicati dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia hanno registrato ieri, sabato, 1.964 chiamate; 2.421 venerdì, 2.236 giovedì, 2.368 mercoledì, 2149 martedì, 2.573 lunedì e 2.347 domenica scorsa.

LE NUOVE POSITIVITA'

A livello locale ieri sono arrivate le segnalazioni dei primi casi a Varmo, con il sindaco Sergio Michelin che ha spiegato ai concittadini la situazione: «Purtroppo nemmeno il nostro comune è rimasto immune al Covid-19. Abbiamo infatti alcune persone in quarantena e una in isolamento, questo è il dato ufficiale. Mi dispiace che da alcuni giorni circolino nomi di persone che non c'entrano nulla; capisco il momento e comprendo le ansie, ma rispettate gli interessati perché hanno diritto alla loro privacy. La battaglia sarà ancora lunga, chiedo di mantenere i nervi saldi». A Mortegliano l'aggiornamento del sindaco Roberto Zuliani segnala «sette casi di isolamento domiciliare per positività al Covid-19 e sei quarantene disposte dal Dipartimento di Prevenzione. Le positività rientrano tra quelle riscontrate nel corso degli accertamenti effettuati sul personale che opera all'interno della Casa di Riposo Rovere Bianchi». Primo caso anche a Grado, con il sindaco Dario Raugna che rassicura: «La persona é seguita dall'Azienda Sanitaria, che sta facendo tutto il necessario per garantire la sua salute e la nostra. A questa persona voglio rivolgere i migliori auguri di pronta guarigione». Due casi sono emersi pure a San Canzian d'Isonzo: «Quello che possiamo fare è rispettare le indicazioni fornite dal Governo e dalla Regione e rimanere ottimisti che con questo comportamento ne usciremo presto» ha scritto su Facebook il primo cittadino Claudio Fratta.

