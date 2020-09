IL CASO

UDINE Il momento è difficile, ma il dolore non conosce momenti belli o brutti, non si prende una pausa. Lo sa bene chi lo vive quotidianamente, in attesa di accedere a una visita per le cure palliative, quelle più estreme. Non è la solita lista d'attesa perché le cure palliative si applicano ai pazienti affetti da malattie spesso non curabili per le quali l'unica via è, appunto, cercare di mettere a tacere il dolore.

L'ANALISI

Ci sono voluti 20 anni per vedere nascere l'hospice di Udine, ci vogliono anche 117 giorni per accedere a una visita per la terapia del dolore in priorità B, che dovrebbe essere soddisfatta entro 10 giorni. Non va meglio per le cure palliative, l'ultima spiaggia per molti malati. In questo caso anche una settimana può fare la differenza. «Quello delle cure palliative è un percorso sanitario importante, sul quale la Regione intende investire in maniera significativa», dichiarava nel periodo natalizio 2019 il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Vale la pena, allora, ricordare la definizione che fa di queste cure l'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui quelle palliative sono «un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un'identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale». Parole che purtroppo rischiano, e succede davvero, di rimanere sulla carta.

IL RACCONTO

In provincia di Udine vive un'anziana signora di 81 anni, affetta da un tumore in stadio avanzato che le causano dolori insopportabili. Dopo un'attesa non biblica a guardare il calendario, ma che in questi casi sembra infinita, arrivano a domicilio i palliativisti. «Li abbiamo aspettati fiduciosi racconta la figlia . I medici che sono venuti a fare la prima visita rappresentano perfettamente ciò che la maggior parte della nostra sanità è ormai diventata. Due uomini chini sulle carte, che non guardano il contesto. Due uomini per i quali i protocolli non sono mezzi messi a disposizione per cercare di andare incontro alle persone, bensì una gabbia dorata dietro alla quale barricarsi per non dover essere obbligati a prendersi delle responsabilità». È lo sfogo, duro, di una figlia che cerca di alleviare la sofferenza di un genitore. «Il medico è entrato in camera, non si è preoccupato nemmeno di chiamare per nome la mamma o presentarsi a lei. Mi parla di integratori per i pasti, ma la mamma non mangia e non beve da due giorni e gli integratori, se non chiamiamo e insistiamo con l'ospedale, non sono disponibili per i prossimi 5 giorni. Alla fine le mettono una flebo per idratarla, la sistemano su un attaccapanni con un laccio di scarpe. Chiedo come fare per l'igiene, la mamma non si alza da più di una settimana e ora la flebo mi complica non poco la vita. Mi dicono di trovare qualcuno che mi dia una mano». Inizia un tam tam di chiamate e finalmente arriva una badante, che però si arrende dopo la prima notte, «la mamma non è gestibile e io mi ritrovo a fare da badante alla badante. Mi arrabbio, ma non con lei, con il sistema. D'altronde, se in ospedale gli Oss fanno ciò che chiedo a lei, ma lo fanno in due, ci sarà un motivo. Ho dovuto guardare negli occhi mia madre che mi supplicava di aiutarla, che mi chiedeva perché la lasciassi soffrire così tanto. M'invento qualsiasi cosa per darle un po' di sollievo, ma non posso non pensare che quello non dovrebbe essere compito mio». L'hospice è stato informato, «gli infermieri pure, ma la risposta è stata un ci aggiorneremo tra qualche giorno. Io prego perché mamma muoia prima perché smetta di soffrire».

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA