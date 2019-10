Terapia del dolore, tempi biblici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Cosa ne sai, medico, del dolore? Cosa ne sai del dolore che ti toglie il fiato, cosa ne sai dell'incertezza di ogni momento? Sentire il corpo come una gabbia di piombo, per un'anima che vorrebbe volare. Sono le parole, lo sfogo di chi il dolore lo vive quotidianamente, in silenzio, inerme. Sono le parole di tutte le persone che hanno bisogno di accedere ai centri di terapia del dolore, ma l'attesa è lunga mentre il dolore non si prende nemmeno un giorno di vacanza. In Friuli Venezia Giulia sono 14 i centri di terapia del dolore a...