UDINE Lo hanno trovato e fermato poco prima della mezzanotte di domenica il secondo protagonista della sparatoria avvenuta sabato mattina a Mortegliano. Si tratta di un trentenne cittadino honduregno residente a Udine, Wilfredo Fernandez Jeorge, arrestato dai Carabinieri mentre si trovava in centro città.

Si è chiuso in meno di 24 ore il cerchio rispetto al regolamento di conti andato in scena tra i campi del Medio Friuli e che ha visto il suo sconcertante epilogo nella pistolettata contro Rahmani Zazai, 24 anni, residente a Codroipo, colpito con un proiettile alla testa. È ricoverato ancora in condizioni gravi all'ospedale di Udine. Fernandez, classe 1990, si trova rinchiuso al carcere di via Spalato assieme all'altra persona coinvolta nell'episodio, Raimondo Raiola, 44enne, residente a Tricesimo, rintracciato nelle ore successive alla sparatoria nella sua abitazione. Entrambi dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio in concorso, capo d'imputazione che potrebbe aggravarsi nel caso in cui il giovane afghano non dovesse farcela.

Non appena i militari del Nucleo investigativo di Udine lo hanno individuato, l'honduregno è stato interrogato dal pm titolare del fascicolo, Elena Torresin. L'uomo è stato ascoltato fino alle 4 di notte per ricostruire i tasselli mancanti in un quadro investigativo che comunque era già chiaro, con il movente da ricercarsi in un affare di droga non andato a buon fine. «Tutti e quattro i protagonisti di questa vicenda sono stati individuati e il giallo si può dire risolto - ha spiegato il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, plaudendo alla celerità, al fiuto e alla professionalità delle forze dell'ordine e del magistrato che ha coordinato le indagini - Anche se le versioni rese dal 44enne, dal complice 30enne e dall'amico 23enne dell'afghano ferito che ha allertato i soccorsi non collimano perfettamente, ha trovato conferma la pista dello spaccio di sostanze stupefacenti e di rapporti pregressi tra i quattro. I due arrestati non hanno probabilmente trovato risposta alle loro pretese, facendo sfociare il tutto nel tentato omicidio».

La sparatoria è avvenuta in via Tomadini, nei pressi del cimitero, una strada sterrata che porta da Mortegliano a Castions di Strada. Secondo la ricostruzione degli investigatori, attorno alle 8 si sono incontrate le quattro persone: il 24 afghano residente a Codroipo; il suo connazionale di 23 anni che è domiciliato a Udine e che dopo aver visto l'amico ferito ha chiesto aiuto a una famiglia che abita lì vicino e ha chiamato i soccorsi; il 44enne che avrebbe esploso i colpi e il 30enne fermato nella notte. I quattro sarebbero arrivati tutti assieme a bordo di una Bmw Station wagon scura. Probabilmente per trattare una partita di droga. Da lì n'è nata una discussione molto accesa e a un certo punto, da una pistola Beretta regolarmente detenuta per uso sportivo, sono partiti due colpi, uno dei quali ha ferito alla testa Zazai, trovato poi in una pozza di sangue e con una notevole somma di denaro.

Il giovane, titolare di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per protezione sussidiaria ma già con precedenti per spaccio, è ancora ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Lotta tra la vita e la morte, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi: il proiettile che l'ha colpito, ha raggiunto l'area dell'orecchio per poi uscire. Per oggi è atteso il pronunciamento del Gip sulla convalida degli arresti di Raiola e Fernandez. Sono difesi d'ufficio rispettivamente dagli avvocati Francesca Giunchi e Denaro.

