MESTRE Tentata violenza sessuale sul regionale Trieste-Venezia: due sorelle mestrine accusano un quarantenne di Latisana che nega ogni addebito. A indagare è la Polizia ferroviaria di Mestre che ha raccolto la denuncia delle due ragazze. Quando il treno partito dal capoluogo giuliano si è fermato nella stazione cittadina, le sorelle entrambe poco più che ventenni, sono scese in tutta fretta chiedendo aiuto al primo agente che hanno incontrato. Ed è a lui che hanno raccontato cosa era loro successo indicando un uomo che si stava dirigendo verso l'uscita e che è stato invitato a fermarsi per delle verifiche. I tre sono stati tutti identificati. Le giovani hanno affermato che lo sconosciuto è salito alla stazione di Latisana avrebbe cominciato con delle avance spinte cercando più volte di palpeggiarle anche nelle parti intime. Come detto del tutto diversa la versione dell'accusato, straniero ma con cittadinanza italiana, che davanti ai poliziotti è caduto dalle nuvole respingendo le contestazioni.

La vicenda è emersa nel corso dell' attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, in particolare negli scali oltre che di Padova, anche di Venezia-Mestre, Venezia S. Lucia dove gli agenti Polfer sono stati affiancati dal personale della squadra di polizia giudiziaria compartimentale, operante in abiti civili, per specifici servizi antiborseggio. I controlli sono stati svolti nei primi cinque giorni di agosto con il seguente bilancio: 1.308 identificati, 148 servizi di vigilanza nelle stazioni, 10 denunciati a vario titoloSempre a Mestre sono risultate tre le persone denunciate all'autorità giudiziaria perché inottemperanti al foglio di via obbligatorio e al divieto di ritorno nel Comune: sono tutte donne di etnia rom con a carico numerosi precedenti per furto con destrezza.

