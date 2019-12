Tentano il colpo, ma fuggono a mani vuote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non sembra avere pace l'ufficio postale del Villaggio del Sole, nuovamente preso di mira l'altra notte dai malviventi. Stavolta la tentata spaccata però non è andata a segno. Erano le 4.30 quando i residenti della zona di piazzale Valle del But hanno sentito un forte botto e sono uscite pensando si trattasse di un incidente. Invece era una banda di ladri che stava tentando di assaltare la posta. I malviventi hanno utilizzato una Fiat Punto ocra come ariete, lanciata a tutta velocità contro la vetrata ma probabilmente gli spazi...