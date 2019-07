Tentano di fermare i rapinatori, un premio ai gioiellieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE La rapina con sparatoria in centro resterà a lungo nei ricordi degli udinesi. Come lo resteranno anche le scelte di due gioiellieri: uno dei titolari del negozio Italico Ronzoni preso di mira dai banditi, Andrea Gremese, che non ha esitato a rincorrere i rapinatori in fuga, e pure il collega Gianni Anese, anche lui gioielliere di via Mercatovecchio (con l'insegna Cristian Gioielli), che, come un finanziere fuori servizio, ha cercato di bloccare uno dei malviventi senza pensarci due volte. E così ora sta maturando l'idea di...