IL CASO

UDINE Tentata violenza sessuale in corsia all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ma grazie al pronto intervento di una infermiera l'orribile gesto è stato sventato. A finire in manette un 26enne cittadino italiano, residente ad Aiello del Friuli. E' stato arrestato dal personale delle Volanti della Questura di Udine nella notte del 4 novembre, poco prima dell'una. Gli agenti hanno scoperto che il giovane, dopo la mezzanotte aveva tentato un approccio con una donna in sedia a rotelle, limitata nei movimenti a causa di una frattura a una gamba, in attesa di cure al Pronto Soccorso, tentando di trascinarla in luogo più appartato; aveva rinunciato solo grazie alle sue urla, che lo avevano messo in fuga. Il 26enne si era poi spostato in un altro padiglione ospedaliero, quello di cardiochirurgia, dove era entrato in una stanza nella quale erano ricoverate due donne. Ha svegliato la più anziana e le ha intimato di andare con lui in bagno: la donna, naturalmente, si è rifiutata, ma lui l'ha sollevava di peso dal letto e l'ha costringeva a seguirlo all'interno del bagno. Lì l'ha spogliata e ha tentato, fortunatamente invano, di abusare di lei, interrotto dall'arrivo di un'infermiera, chiamata dall'altra degente. L'infermiera ha trovato l'anziana donna nuda, scossa e intimorita, e l'uomo, nascosto nel vano doccia, che tentava di giustificarsi dicendo di esser accorso per aiutare la donna. Ma non appena capito che la sua scusa non reggeva ha tentato di fuggire uscendo dalla stanza e imboccando il corridoio. Fortunatamente un altro infermiere in servizio nel reparto, intuito che la situazione si stava facendo delicata, lo ha inseguito lungo la corsia ed è riuscito a bloccarlo, aiutato poi dalle guardie particolari giurate in servizio all'interno del nosocomio friulano e dagli agenti di due Volanti della Polizia di Stato, una delle quali già sul posto per far effettuare un tampone anti Covid a un minore clandestino poco prima rintracciato sul territorio. Espletati i vari atti di polizia giudiziaria ieri mattina l'uomo, arrestato per violenza sessuale, è stato portato in carcere in via Spalato, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso inoltre ulteriori accertamenti per stabilire la proprietà di una bici, in sella alla quale il ragazzo era giunto in ospedale, e ulteriori responsabilità in merito a un precedente tentativo di avvicinarsi a una ragazza che verso la mezzanotte stava fumando una sigaretta all'interno del proprio giardino in una via vicina.

INCIDENTE

Nuovo incidente ieri mattina, poco prima delle 10, in piazzale Cavedalis a Udine. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di Udine. Due le auto coinvolte, una Volkswagen Golf guidata da un 61enne di Udine, e una Ford Fiesta con al volante una 78enne, residente pure in città. La Ford, proveniente dal lato di via Superiore, mentre stava attraversando piazzale Cavedalis, in direzione del viale Leonardo da Vinci, in corrispondenza dell'intersezione semaforica con viale Bassi, si è scontrata con la Golf che proveniva dal viale e procedeva in direzione di viale Del Ledra. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli operatori della Polizia Locale di Udine, intervenuti ad effettuare i rilievi di rito.

