IL CASO

TARCENTO Avrebbe tentato di baciarla durante un colloquio di lavoro per poi, ricevuto il rifiuto, ostinarsi nel perseguitarla con ripetuti messaggi e richieste di rivederla. Un uomo, di 54 anni, imprenditore residente nel Tarcentino, è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Udine perché ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni di una donna, di 30 anni, residente nel capoluogo friulano e di professione commessa, conosciuta nei mesi scorsi in occasione di alcuni appuntamenti per la selezione di personale.

INDAGINI

Le indagini dei militari dell'Arma sono state avviate dopo una querela presentata dalla donna alla stazione dei carabinieri di Feletto Umberto, la trentenne aveva segnalato di aver avuto più di un incontro con l'uomo per via di appuntamenti legati appunto alla ricerca di un posto di lavoro avvenuti nello scorso mese di ottobre. L'imprenditore, da quanto riportato dalla giovane, si era avvicinato a lei e l'aveva baciata, poi, nei giorni successivi, aveva cominciato ad adottare un comportamento persecutorio inviandole un alto numero di messaggi telefonici che le avrebbero procurato un continuo stato d'ansia.

LA DENUNCIA

A Tavagnacco invece un 55enne residente nella Bassa friulana, incaricato da una azienda della provincia di recuperare un credito, si è presentato a casa di un 46enne residente nel comune. Da quanto ricostruito, prima lo ha insultato e poi, con un coltello di piccole dimensioni, lo ha colpito alla mano destra cagionandogli una ferita lieve, giudicata guaribile in pochi giorni dal personale del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine, al quale il 46enne si è rivolto per farsi medicare. Per questa ragione la vittima ha denunciato ai carabinieri della stazione di Feletto Umberto l'autore del gesto. L'ipotesi di reato è quella di minaccia aggravata, lesioni e porto abusivo di oggetti atti a offendere. A Codroipo invece un giovane di 25 anni, di origini albanesi, è stato allontanato giovedì dai Carabinieri della Compagnia di Udine dalla propria abitazione perché ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna, di 27 anni, sua connazionale. L'uomo è stato allontanato dalla casa familiare in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice con divieto di avvicinamento alla persona offesa. A notificare al ragazzo il provvedimento i militari della stazione di Codroipo.

