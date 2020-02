PREVENZIONE

PORDENONE Sei tende della Protezione civile, ognuna posizionata nelle vicinanze di un reparto di Pronto soccorso: Pordenone, Sacile, San Vito, Spilimbergo e Maniago. Le operazioni di montaggio sono iniziate ieri mattina all'alba, con in prima linea i volontari delle varie sezioni della Protezione civile. Al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, la tenda è stata montata all'interno di uno dei garage delle ambulanze; a San Vito, invece, ha trovato posto di fronte all'ingresso principale dell'ospedale. Installati i presidi temporanei anche nei pressi dei reparti d'urgenza di Sacile, Maniago e Spilimbergo.

Le tende, però, ieri sono rimaste ancora vuote. Il motivo? L'attesa di capire, con delle direttive precise, l'esatto scopo della misura regionale. Ieri il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, ha confermato: «Serviranno ad effettuare il prefiltraggio dei pazienti in attesa in base ai sintomi. Come unico effetto dell'ordinanza emessa per contrastare la diffusione del coronavirus vi è una riduzione rilevante delle presenze nei Pronto soccorso della regione - ha aggiunto -. Le tende allestite in questi giorni all'esterno degli ospedali del Fvg per il pre-triage non verranno smontate a breve, ma rimarranno nei pressi degli accessi ai pronto soccorso per un periodo in misura precauzionale». Tra le indicazioni per chi manifestasse sintomi influenzali o problemi respiratori c'è anche l'invito a non presentarsi ai pronto soccorso, ma di rivolgersi al 112 o ai numeri di riferimento. «Il sistema sanitario - ha sottolineato Riccardi - sta reggendo. È ovvio che viviamo una condizione di emergenza, non è come ogni giorno. È chiaro che è sotto stress».

LA CURIOSITÀ

A Spilimbergo ha montato la tenda al Pronto soccorso anche l'europarlamentare Marco Dreosto: «Questa mattina di rientro dal Montenegro - ha raccontato - impossibilitato ad andare a Bruxelles per la quarantena suggerita dal Parlamento europep, ho voluto essere assieme ai colleghi volontari del dipartimento della Protezione Civile per montare la tenda davanti al Pronto soccorso dell'ospedale di Spilimbergo».

