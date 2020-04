TEMPO LIBERO

UDINE Il via libera all'attività motoria, seppur nel raggio di 500 metri dalla propria abitazione, è stata accolta da molti come una specie di liberazione. La voglia di evadere a causa di una clausura imposta per decreto e ma mal digerita da molti, iniziava a essere sempre più forte e così, mentre spuntano come funghi le pagine web che misurano in maniera più o meno affidabile quale sia l'area di massimo movimento, sono in molti coloro che, seppur ribadendo la necessità del rispetto della norma, ne hanno subito approfittato per sgranchirsi le gambe e lasciarsi alle spalle settimane di divieto pressoché assoluto. Un gruppo che fa delle passeggiate un suo modo di vivere è Sei di Udine se... cammini in compagnia. Nato un po' per caso nel 2018, è riuscito in poco tempo a riunire un discreto numero di appassionati che settimanalmente si davano appuntamento per fare quattro passi a Udine, chiacchierando e scoprendo anche angoli nascosti della città. Un appuntamento diventato tradizione, ma che il Covid-19 ha bruscamente interrotto. «Dal 4 marzo abbiamo in pratica smesso di incontrarci - spiega Paolo Govetto, uno degli amministratori del gruppo Facebook - anche perché era una bella occasione per condividere una passione e delle idee». La nuova ridefinizione degli spazi di movimento è stata accolta positivamente, anche se - almeno per il momento - l'attività rimarrà ovviamente congelata. «Inutile dire che la voglia di ricominciare è tanta. Qualcuno ha proposto di ritrovarsi, virtualmente. Fare cinque o sei giri nel raggio consentito, poi sedersi e postare le foto sul gruppo così da rimanere uniti». Secondo Govetto, però, fino ad almeno giugno le cose rimarranno pressoché identiche e non ci sarà nessun appuntamento pubblico: «Non vogliamo grane. Riprenderemo quando ci diranno che si potranno svolgere le attività in gruppo». L'eventuale obbligo di mantenere la distanza sociale non preoccupa «con un po' di buona volontà, la cosa è fattibile anche in città», discorso diverso riguarda invece la necessità di avere un diverso approccio con la socialità che dovrà essere graduale: «La paura più grande che ho è che il giorno dopo le aperture ci ritroveremo di nuovo tutti accalcati». Le cose non vanno bene neppure per le società podistiche costrette via via ad annullare tutti gli impegni: «Abbiamo sospeso tutto, in attesa di capire cosa poter fare per il futuro», spiega Lorenzo Croattini del Gruppo Marciatori Udinesi.

«Ben venga la scelta di allargare il raggio di movimento anche perché siamo convinti che la corsa in solitaria non incida sulla diffusione del virus. Le limitazioni non sono state ben comprese da tutti anche perché la nostra struttura urbana permette tranquillamente di correre senza creare assembramenti». Condivisibile, invece, la decisione di chiudere i parchi come quello del Cormor «dove il rischio era effettivamente più evidente». Nonostante le aperture concesse, anche Croattini, però, non vede vicino il momento della vera ripartenza: «Dubito le gare, soprattutto quelle più grandi che necessitano di organizzazioni importanti, possano riprendere a breve. Speriamo, invece, si possa presto ritornare a correre liberamente nei campi o in montagna». Nel frattempo fosche nubi si addensano su un altro grande appuntamento podistico regionale. Le tante incertezze su distanziamento sociale e possibiità di fare assembramenti, infatti, mettono a serio rischio l'organizzazione della Maratonina di Udine fissata per il 27 settembre. «Al 95% l'appuntamento salterà» è il laconico commento di Andrea Ceschia. La decisione definitiva sarà presa a fine mese, come fa sapere Venanzio Ortis: «I problemi organizzativi sono molti e ci rimane poco tempo».

