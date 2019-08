Tempio crematorio sorgerà a Paderno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE È pronto il progetto per il nuovo forno crematorio che sarà realizzato nel cimitero di Paderno. La novità è stata comunicata direttamente dal sindaco Pietro Fontanini che ha annunciato che nella prossima riunione di giunta (prevista per martedì prossimo) sarà discusso e deliberato il piano esecutivo del nuovo impianto.L'iter per la sua costruzione era già stato avviato dalla precedente amministrazione (in collaborazione con l'Università di Udine), che lo aveva pensato però nel cimitero monumentale di San Vito, dove ce...