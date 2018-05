Tempio crematorio, è scontro politico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE L'impianto per la cremazione delle salme del cimitero di Udine finisce al centro di una polemica tutta politica, a ridosso del ballottaggio di domenica. Il tema era già stato al centro delle preoccupazioni dei cittadini del quartiere, che avevano convocato i vari schieramenti politici ad un incontro prima del primo turno elettorale, soprattutto per esporre le loro perplessità sul progetto di project financing (con un quadro economico stimato in 3,681 milioni) per la realizzazione del nuovo tempio crematorio Persefone.In una...