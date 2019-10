Tempio crematorio a Paderno Nasce il comitato dei contrari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Alcuni cittadini di Paderno si mobilitano per dare vita al comitato Udine nord verde e vivibile, che vuole affrontare, tra le altre cose, anche la questione del nuovo tempio crematorio che la giunta Fontanini ha deciso di realizzare proprio nel cimitero di quel quartiere. L'invito, per chi è interessato, è di partecipare alla riunione che si terrà il 5 novembre all'Hotel Ramandolo. L'annuncio arriva il giorno dopo l'incontro pubblico che la stessa amministrazione ha organizzato per illustrare il progetto di fattibilità...