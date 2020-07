TEMI CALDI

UDINE (al) Il giorno dopo il punto informativo allestito davanti all'ingresso dell'ospedale di Udine per segnalare le criticità della sistema sanitario entro l'Azienda Friuli Centrale, le Rsu e tutte le sigle sindacali che hanno appoggiato l'iniziativa - Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Fsi-Usae e Nursid stanno mettendo a punto le proposte di incontro da inviare ai vertici dell'Asfud e, contemporaneamente, auspicano che qualcosa si muova a livello regionale in merito ai bonus per chi ha operato in prima linea durante la pandemia. Il presidio all'ingresso del nosocomio se non è stato un atto di guerra è stato comunque un avviso, conferma il segretario delle Rsu, Massimo Vidotto. «Vogliamo che si giunga rapidamente ad atti che affrontino i problemi», prosegue, mentre sta preparando un elenco di date per l'incontro con l'Azienda. «Saranno dopo Ferragosto anticipa - perché dovremo affrontare temi importanti e dobbiamo avere il massimo delle presenze». Molteplici i problemi evidenziati e non tutti affrontabili al tavolo dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. «A questo livello specifica - l'ordine del giorno dovrebbe prevedere al primo punto la regolamentazione della mobilità del personale, soprattutto in vista di un autunno in cui non è escluso si debbano affrontare focolai Covid e connesse criticità». Una richiesta che giunge dopo che la parte sindacale ha detto di aver registrato «trasferimenti improvvisi e selvaggi in epoca Covid», senza notare un cambio di rotta quando l'allerta si è allentata. C'è poi la partita dei compensi regionali annunciati a favore degli operatori in prima linea in quelle settimane così critiche, ma non ancora erogati. A metà giugno sembrava quasi fatta, dopo il tavolo politico su cui si sono ritrovati l'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, e le rappresentanze sindacali. Allora mancavano alcuni dati, in riferimento al reale numero degli operatori coinvolti e all'effettiva durata di esposizione al Covid, per giungere all'erogazione. «Abbiamo avuto a fine giugno due tavoli tecnici, uno per la dirigenza e uno per il comparto aggiorna Nicola Cannarsa della Cisl Fp nei quali sono emerse ulteriori necessità di aggiornamento dei dati. Da allora stiamo attendendo una riconvocazione da parte della Regione». Per questo ieri sera l'Intersindacale medica ha analizzato le azioni possibili: «A breve valuteremo il da farsi anche per il comparto», conclude Cannarsa.

«NO ALLE VISITE VIRTUALI»

Totale contrarietà a un approccio alla telemedicina che rischia di svilire l'attività medica in senso stretto è stata manifestata intanto dall'Ordine dei Medici di Udine, allineandosi alla posizione della Federazione nazionale, contrario all'ipotesi di visite specialistiche virtuali, con cellulari o pc o tablet «che ancora non esistono e che si terrebbero con modalità che inficiano il concetto stesso di analisi, presa in cura e accertamento diretto».

SITUAZIONE CONTAGI

Ieri si è registrata la guarigione di un paziente, per cui i positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono scesi a 125. Due i pazienti sempre in terapia intensiva (padre e figlio) e 7 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi casi.

