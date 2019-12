Telethon Udine terza in Italia dopo Roma e Milano

RICERCA

UDINE Udine sul podio a livello nazionale per solidarietà. È la città che ha fatto registrare la raccolta più alta per Telethon, secondo le cifre rese note da Bnl Gruppo Bnp Paribas, dopo Roma (712mila euro) e Milano (circa 700mila). Udine, infatti, è riuscita a raccogliere la bellezza di 444.777,20 euro, la maggior parte dei 470.122,53 totalizzati dalla regione Friuli Venezia Giulia, a distanze siderali da Pordenone (12.978,45), Trieste (7.628,88) e Gorizia (4.738).

Sul fronte delle regioni, la Lombardia supera gli 837mila euro; il Lazio raccoglie più di 740mila euro e il Piemonte dona circa 496mila euro.

L'assegno firmato da Bnl Gruppo Bnp Paribas, con i 7 milioni e 250 mila euro raccolti quest'anno, è stato consegnato alla Fondazione Telethon in diretta televisiva su Rai1 da 7 giovani dipendenti della Banca, a sottolineare un impegno che si rinnova nel tempo, di generazione in generazione, nella costante consapevolezza che la ricerca sulla cura delle malattie genetiche rare significhi fiducia in un futuro migliore e positivo.

I circa 18mila collaboratori di Bnl e delle Società del Gruppo in Italia hanno coinvolto, anche quest'anno, i clienti, le famiglie, gli amici e tutta la comunità di persone vicine alla Banca e a Telethon in una gara di solidarietà dove vincono la scienza e i ricercatori che, vanto dell'Italia nel mondo, hanno finora scoperto cure per malattie genetiche rare, in qualche caso addirittura sconosciute.

Anche grazie a Bnl-Bnp Paribas - con oltre 300 milioni di euro raccolti in 28 anni di partnership - è stato possibile finanziare 2.630 progetti di ricerca e lo studio di oltre 570 malattie genetiche rare.

Forte la partecipazione, come sempre, da Nord a Sud agli eventi di raccolta nelle agenzie Bnl, con appuntamenti di cultura, spettacolo, musica, sport, arte. Grande successo anche per le diverse iniziative organizzate, durante tutto l'anno, in molte location prestigiose, come alcuni tra i più importanti teatri italiani.

