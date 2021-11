Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀUDINE Sarà da remoto anche l'edizione 2021 di Telethon, così come lo scorso anno, la pandemia non permette di ritrovarsi in presenza per la staffetta benefica. Ci saranno invece delle mini-staffette che, dal 26 novembre al 5 dicembre, animeranno tutto il Friuli e non solo. Per continuare nel solco della raccolta fondi che dal 2015 a oggi ha raccolto e devoluto alla Fondazione 1.260.000 euro. Il bilancio della Staffetta 2020 e le...