UDINE (lz) È un'edizione Telethon del tutto speciale. Un'edizione virtuale che, però, non fa venire meno lo spirito di solidarietà unito allo sport. Quest'anno scende in campo anche SaniPro Ambulatori con quella che gli stessi titolari, Eleonora Fabbro e Simone Milocco, definiscono una pazza idea. In giorni ancora segnati purtroppo la pandemia, la struttura, diretta per vocazione alla salute e alla prevenzione, unisce sport e ricerca scientifica sfruttando l'occasione di Telethon e oggi, a partire dalle 15, SaniPro organizza una sfida che incentivi a commentare e donare, in diretta sulla pagina Facebook.

Sei atleti di livello nazionale, Francesco Nardone, Tiziano Moia, Giulio Quattrone, Matteo Spanu, Luca Tripodi e Matteo Sabbadini, daranno mostra della tecnica e della potenza nella corsa, su un tapis roulant nella sede della struttura. L'obiettivo è di una diretta Facebook con quante più persone possibili e la conseguente raccolta pro Telethon.

STUDENTI IN CORSA

Ma non solo gli atleti professionisti continuano, come negli anni passati, a essere presenti. Anche i giovai studenti sono pronti a fare la loro parte. Tra i diversi istituti, a Udine il Liceo Artistico Sello, grazie all'entusiasmo e alla buona volontà di molti studenti e alcuni simpatizzanti corridori storici, sta partecipando in questi giorni alla staffetta benefica. «Le ristrettezze imposte dalle normative rischiavano di non far decollare questa importante manifestazione spiegano alcuni genitori dei ragazzi - Ma la nuova formula voluta dagli organizzatori è stata subito accolta dalla formazione dell'Istituto che si è mobilitato per garantire la propria partecipazione».

Lo spirito solidaristico verso chi ha bisogno di aiuto, quest'anno più che mai, è stato la spinta propulsiva per stimolare i giovani atleti studenti e i più maturi simpatizzanti, proponendosi per questa importante manifestazione. Il numero di corridori ha permesso di costituire due squadre che si alterneranno nel percorrere i metri necessari a devolvere fondi alla Fondazione Telethon.

«È' sempre entusiasmante vedere questi giovani atleti in erba che si cimentano nel contribuire alla ricerca sulle malattie genetiche - aggiungono con orgoglio mamme e papà - Un esempio importante anche per noi adulti» concludono ringraziando, per l'impegno, la dirigente scolastica del Sello Rossella Rizzato.

Con l'auspicio di poter rivivere presto le emozioni delle scorse edizioni nello scenario di Piazza Primo Maggio assieme a tutti gli studenti e ai sostenitori dell'Istituto.

