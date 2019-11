Telethon, in pista anche 600 universitari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOUDINE Taglio del nastro questa mattina alle 9.15 per la 21esima Staffetta Telethon 24 per un'ora, la manifestazione che quest'anno porta sul tracciato di 1.850 metri nel cuore di Udine 660 squadre, per quasi 16mila concorrenti. Tutti uniti per la raccolta di fondi a favore della ricerca per combattere le malattie rare. Un impegno in cui la Staffetta udinese brilla in Italia, essendo arrivata a superare i 250mila euro per edizione. A inaugurare la gara che si concluderà domani alle 15, oggi alle 9.15 saranno ben 1.800 ragazzi delle...